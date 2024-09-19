God of War Ragnarok взломали и выложили на торренты

Бывший эксклюзив с PS4 и PS5, вышедший 19 сентября на ПК, был взломан. Хакерам потребовалось несколько часов, чтобы выложить релиз на торренты.

God of War: Ragnarok вышел на консолях еще в ноябре 2022 года и два года спустя получил релиз на ПК. В игре отсутствовала защита Denuvo, так что хакерам не составило проблем взломать и выложить проект на торренты.

Игра недоступна в российском Steam из-за необходимости использовать PSN. Купить God of War: Ragnarok можно лишь на маркетплейсах за 5000 рублей.