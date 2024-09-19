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God of War Ragnarok взломали и выложили на торренты

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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God of War Ragnarok.

Бывший эксклюзив с PS4 и PS5, вышедший 19 сентября на ПК, был взломан. Хакерам потребовалось несколько часов, чтобы выложить релиз на торренты.

God of War: Ragnarok вышел на консолях еще в ноябре 2022 года и два года спустя получил релиз на ПК. В игре отсутствовала защита Denuvo, так что хакерам не составило проблем взломать и выложить проект на торренты.

God of&nbsp;War. God of War Ragnarok на ПК: время выхода и когда появится на торрентах

Игра недоступна в российском Steam из-за необходимости использовать PSN. Купить God of War: Ragnarok можно лишь на маркетплейсах за 5000 рублей.

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