Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:50

God of War Ragnarok теперь можно запустить на слабых ПК

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

God of War Ragnarok неприятно удивила ПК-игроков своей оптимизацией. Что там говорить, игра попросту наотрез отказывалась запускаться на видеокартах без как минимум 6 гигабайтов видеопамяти. Впрочем, это уже не так — разработчики прислушались к аудитории и выкатили патч, убирающий ограничение.

God of&nbsp;War Ragnarok. God of War Ragnarok взломали и выложили на торренты

Конечно, игроков предупредили, что запускать Ragnarok с 4 и менее гигабайтами все еще не рекомендуется, но теперь это хотя бы не запрещено. Кроме того, в патче поправили некоторые другие проблемы и баги.

Читайте также
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости