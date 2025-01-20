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Сегодня, 13:45

Главный конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в разработке

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились первые подробности о сиквеле серии Metro. Если верить инсайдерам, то новая игра уже находится в разработке — можно даже посмотреть на первое «слитое» изображение.

Действие сиквела будет проходить только в Москве. Главным героем проекта будет не Артем, а другой персонаж. Уровни предполагаются большими, а часть из них мы уже видели в предыдущих частях.

Metro: Exodus. S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался хуже Metro Exodus — игры пятилетней давности

На некоторые из них можно вернуться, но открытого мира не будет — студия «не потянула» его создание и перезапустила разработку в 2022 году. Большая часть команды, которая трудится над игрой — это новые сотрудники, в студии была серьезная текучка кадров.

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