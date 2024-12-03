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Главными героями новогоднего события в «Мире танков» станут персонажи Простоквашино

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Возможно, «Мир танков» ждет очередная коллаборация с «Союзмультфильмом». Разработчики опубликовали картинку с логотипом студии, на которой изображен домик из мультфильма о деревне о Простоквашино — именно там жили Дядя Федор, Шарик, Матроскин и остальные знакомые с детства персонажи.

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На совместную акцию намекает и надпись на картинке — «Вместе в Новый год!». Если догадки окажутся верны, то скоро событие будет анонсировано официально.

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