Глава Take-Two обрадовал фанатов GTA 6

Отсутствие какой-либо информации заставляет фанатов GTA 6 ловить буквально каждое слово разработчиков. Недавно глава Take-Two Interactive Штраус Зельник сделал заявление, которое не оставило поклонников серии равнодушными.

Он отметил, что самые смелые фантазии фанатов не сравнятся с тем, что ждет их на самом деле. «Вы думали, что знаете, что грядёт, но в реальности игра намного больше, лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить», — поделился Зельник.