Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:13

Глава Take-Two обрадовал фанатов GTA 6

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Отсутствие какой-либо информации заставляет фанатов GTA 6 ловить буквально каждое слово разработчиков. Недавно глава Take-Two Interactive Штраус Зельник сделал заявление, которое не оставило поклонников серии равнодушными.

GTA 6. Второй трейлер GTA 6 может появиться за четыре дня до Нового года

Он отметил, что самые смелые фантазии фанатов не сравнятся с тем, что ждет их на самом деле. «Вы думали, что знаете, что грядёт, но в реальности игра намного больше, лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить», — поделился Зельник.

Источник: Игромания
Читайте также
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Легендарный статус для Dark and Darker стал временно бесплатным в Epic Games Store

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости