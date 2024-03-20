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20 марта, 15:00

God of War Ragnarok стала лучшей игрой на PlayStation 5

Владислав Шалганов
Корреспондент
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God Of War: Ragnarok.
Фото Santa Monica Studio

Геймеры выбрали лучшую игру для PlayStation путем народного голосования.

Опрос.
Фото Sony

Sony провела опрос, в котором предлагала игрокам выбрать лучший проект из своих эксклюзивов. В списке были Uncharted 4, Returnal, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Gran Turismo 7, The Last of Us Part 2, Horizon: Forbidden West и God of War: Ragnarok. Последняя и стала победителем в топе.

Bloodborne.
Фото From Software

Сообщество негативно отнеслось к выбору игр для опроса, ведь там не было ключевого эксклюзива Sony — Bloodborne от From Software.

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