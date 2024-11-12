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Геймеры разыскали тизер сюжета Dragon Age 5

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Многие отмечали, что Dragon Age: The Veilguard выглядит как финал франшизы — похоже, это оказалось не совсем так. Если получить достижение «Буря затихла», то после титров игрокам показывают небольшой ролик.


В нем весьма прозрачно намекается, что за действиями многих персонажей серии (например, Логейна из DA:O и Корифея из DA:I) стояла таинственная фракция Приставов, впервые упомянутая в Dragon Age: Inquisition. служащая «тем, кто за морем» — и после финала The Veilguard они собираются привести свои планы в действие.

Обложка. Dragon Age: The Veilguard продалась в 10 раз хуже, чем ожидалось? Новый слух указывает на это

Это выглядит как явный намек на очередной сиквел, хотя официально о планах на его создание никто не объявлял.

Источник: RPGNuke
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