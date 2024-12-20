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Сегодня, 15:40

Геймеры оптимизировали и улучшили S.T.A.L.K.E.R. 2 — сделать это очень просто

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Геймеры поняли, как заставить S.T.A.L.K.E.R. 2 работать лучше. Благодаря простой правке конфигурационного файла в игре улучшается качество освещения и сглаживания, а оптимизация становится лучше.

Инструкция:

Зайдите в папку Users на диске, где установлена Windows, затем откройте папку со своим профилем пользователя. Далее придерживайтесь следующего пути: AppData/Local/Stalker2/Saved/Config/Windows.

Откройте файл Engine.ini, а если его нет, создайте в «Блокноте» (не забудьте указать расширение .ini в названии). Пропишите в этом файле следующие строчки:

[SystemSettings]
r.VolumetricFog.GridPixelSize=5
r.VolumetricFog.GridSizeZ=128

Сохраните файл, выберите «Свойства» и поставьте галочку рядом с надписью «только для чтения».

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