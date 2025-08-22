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22 августа 2025, 23:32

Gearbox представили героиню новой Borderlands 4

Borderlands 4.
Фото Steam

Gearbox выпустила обзорный трейлер, который знакомит с героиней Харлоу из Borderlands 4.

Воительница-учёная из Borderlands 4 работает на корпорацию «Маливан», создающую пушки со стихийными эффектами. Она специализируется на криогенном и радиационном уроне, умеет управлять гравитацией и создавать защитное поле.

Ранее были представлены герои Векс, Рафа и Амон.

Игра выйдет 12 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, версия для Nintendo Switch 2 — 3 октября.

Филатов Руслан

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