Gearbox представили героиню новой Borderlands 4

Gearbox выпустила обзорный трейлер, который знакомит с героиней Харлоу из Borderlands 4.

Воительница-учёная из Borderlands 4 работает на корпорацию «Маливан», создающую пушки со стихийными эффектами. Она специализируется на криогенном и радиационном уроне, умеет управлять гравитацией и создавать защитное поле.

Ранее были представлены герои Векс, Рафа и Амон.

Игра выйдет 12 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, версия для Nintendo Switch 2 — 3 октября.

Филатов Руслан