Герои фильма «Моя собака — космонавт» появились в мобильной игре «Мир домовят»

К 65-летию первого полета человека в космос в игре появились новые персонажи: мальчик Миша, а также Белка и Стрелка.

Сюжет перекликается с историей полнометражной семейной картины «Моя собака — космонавт», которая выйдет в кинотеатрах 9 апреля ко Дню космонавтики. К 65-летию первого полета человека в космос в игре появились новые персонажи: мальчик Миша, а также Белка и Стрелка. Кроме того, появилась локация «Байконур» — крупнейший в мире космодром в сказочной стилистике игры.

В рамках события игрокам предстоит подготовить героев к космическому путешествию: проходить уровни «три в ряд», выполнять задания, строить ракету и готовить четвероногих космонавтов к полету.