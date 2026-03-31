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31 марта, 16:00

Герои фильма «Моя собака — космонавт» появились в мобильной игре «Мир домовят»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Коллаборация Мир домовят с фильмом Моя собака — космонавт.
Фото Пресс-центр

К 65-летию первого полета человека в космос в игре появились новые персонажи: мальчик Миша, а также Белка и Стрелка.

Сюжет перекликается с историей полнометражной семейной картины «Моя собака — космонавт», которая выйдет в кинотеатрах 9 апреля ко Дню космонавтики. К 65-летию первого полета человека в космос в игре появились новые персонажи: мальчик Миша, а также Белка и Стрелка. Кроме того, появилась локация «Байконур» — крупнейший в мире космодром в сказочной стилистике игры.

В рамках события игрокам предстоит подготовить героев к космическому путешествию: проходить уровни «три в ряд», выполнять задания, строить ракету и готовить четвероногих космонавтов к полету.

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