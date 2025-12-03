Gensyxa выиграла в номинации «Лучшая стримерша» в рамках премии SLAY 2025

Наталья «gensyxa» Бердникова удостоилась награды за победу в номинации «Лучшая стримерша» в рамках премии SLAY 2025. За триумфом Натальи зрители могли наблюдать в рамках live-трансляция на канале Вячеслава «Buster» Леонтьева на Twitch. В 2023 году gensyxa уже удавалось стать SLAY Queen, так что эта победа стала для нее второй.

Конкурентками Бердниковой на этот раз стали Валерия «morphe_ya» Высоцкая, побеждавшая в номинации в 2024 году, а также Юлия «by_Owl» Ивлева и Карина «korya_mc» Муса.

Stream Legends Awards of the Year (SLAY) — стримерская премия, которую выдают по результатам голосования зрителей за любимых контент-мейкеров из русскоязычного сегмента Twitch. В этом году церемония состоялась 3 декабря.

Владислав Корякин