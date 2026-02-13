Genshin Impact получит обновление «Луна V» уже 25 февраля

В честь этого разработчики выпустили свежий трейлер — протагонист возвращается в Монштадт и получит нового героя.

В качестве пятизвездочного персонажа выступит Варка — великий магистр Ордо Фавониус и Рыцарь Бореалис. Игрокам предстоит разобраться в изменениях, что происходят с волком Андриусом.

В первой половине Молитвы события можно будет получить Варку и Флинса. Во второй части появятся Скирк и Эскофье. Плюс игрокам будет доступна молитва хроник с персонажами Мондштадта.