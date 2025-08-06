Genshin Impact перестанет поддерживать PlayStation 4

Об этом сообщила игрокам компания — разработчик miHoYo в официальном сообществе.

Прекращение выхода на PS4 связано с тем, что консоль больше не может справиться с постоянно обновляющейся игрой, технические запросы и размер которой растут с каждым годом. При старте проекта одной из основных платформ для выхода была именно PlayStation 4.

Процесс приостановки будет происходить постепенно. С 10 сентября 2025 года игра исчезнет из PlayStation Store, а после 25 февраля 2026-го будут заблокированы все внутриигровые транзакции. Полное отключение произведут 8 апреля 2026 года, и оно никак не затронет PS5.