Frostpunk 2 наконец добрался до консолей. Игра также включена в Game Pass

Долгожданный градостроительный симулятор Frostpunk 2 наконец-то вышел на PlayStation 5 и Xbox Series. К релизу приурочен новый трейлер, демонстрирующий мрачный постапокалиптический мир и ключевую механику принятия решений в Зале совета. С первого дня игра доступна в подписке Game Pass (Ultimate и PC). Изначально выпущенная на PC в сентябре 2024 года, игра была тепло встречена игроками и разошлась тиражом более 500 000 копий. Консольный релиз должен ускорить продажи. Разработчики из 11 bit studios не останавливаются на достигнутом: уже в этом году выйдет первое дополнение Spectrum, а ещё два DLC запланированы на 2026 год.