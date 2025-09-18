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18 сентября 2025, 18:10

Frostpunk 2 наконец добрался до консолей. Игра также включена в Game Pass

Алексей Буланов
Frostpunk 2.
Фото Epic Games

Долгожданный градостроительный симулятор Frostpunk 2 наконец-то вышел на PlayStation 5 и Xbox Series. К релизу приурочен новый трейлер, демонстрирующий мрачный постапокалиптический мир и ключевую механику принятия решений в Зале совета. С первого дня игра доступна в подписке Game Pass (Ultimate и PC). Изначально выпущенная на PC в сентябре 2024 года, игра была тепло встречена игроками и разошлась тиражом более 500 000 копий. Консольный релиз должен ускорить продажи. Разработчики из 11 bit studios не останавливаются на достигнутом: уже в этом году выйдет первое дополнение Spectrum, а ещё два DLC запланированы на 2026 год.

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