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4 марта, 19:30

Финал Atomic Heart выйдет 16 апреля — дополнение «Кровь на Хрустале»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Майор П-3 и Близняшка.
Фото Astrum Entertainment

DLC ставит точку в первой части истории: Майору П-3, Близняшке и их союзникам предстоит спуститься в самые глубины Предприятия 3826 и сойтись в решающей схватке с ХРАЗом.

Игроков ждут две новые локации: загадочная платформа «Волна» и засекреченный комплекс «Хрусталь», где раскроется шокирующая правда об истинных планах главного антагониста.

Появятся новые враги — Полиморфы, способные управлять полимером и принимать любые стихийные формы, а также самые безумные за всю историю игры боссы.

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