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Сегодня, 14:15

Фигурка из магазина Sony заставила геймеров поверить в PlayStation 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Одна из фигурок на сайте с мерчендайзом Sony повергла не самых внимательных геймеров в смятение. И все из-за ее размера — они приняли обозначение 6 дюймов за номер новой приставки. Если читать заголовок так, то действительно получается что-то вроде «Скоро в продаже — Sony PlayStation 6».

PlayStation 6 глазами нейросети. PlayStation 6 может стать самой мощной консолью поколения — когда она выйдет

Увы, на самом деле фигурка главного героя Ghost of Tushima не имеет никакого отношения к новому поколению приставок, точной информации о котором еще нет.

Источник: TG-канал
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