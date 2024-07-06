Фигурка из магазина Sony заставила геймеров поверить в PlayStation 6

Одна из фигурок на сайте с мерчендайзом Sony повергла не самых внимательных геймеров в смятение. И все из-за ее размера — они приняли обозначение 6 дюймов за номер новой приставки. Если читать заголовок так, то действительно получается что-то вроде «Скоро в продаже — Sony PlayStation 6».

Увы, на самом деле фигурка главного героя Ghost of Tushima не имеет никакого отношения к новому поколению приставок, точной информации о котором еще нет.