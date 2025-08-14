CyberPRO
14 августа, 12:08

Fast and Furious: Arcade Edition выйдет на PS5, Xbox Series и Switch в 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка официального трейлера Fast &amp; Furious: Arcade Edition.
Фото Cradle Games

Проект является доработанной версией игры, которая вышла в 2022 году для игровых автоматов.

Среди гоночных автомобилей можно будет встретить Ford GT, Bronco DR, Jeep Wrangler, Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR и многие другие. При этом разработчики из Cradle Games сделают возможность свободной кастомизации каждой модели. Помимо стандартных гонок будут доступны и спецмиссии, например, посадка самолета в Гонконге.

Релиз Fast and Furious: Arcade Edition запланирован на 24 октября 2025 года.

