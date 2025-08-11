CyberPRO
11 августа, 22:45

Ubisoft разрабатывает телеадаптацию Far Cry совместно с автором «Фарго»

Алексей Буланов
Far Cry 3.
Фото Epic Games

Ubisoft анонсировала совместный с FX проект — сериал-антологию по мотивам Far Cry, в котором каждый сезон будет представлять отдельную историю с новыми актерами. Руководить экранизацией будут Ной Хоули и Роб МакЭлхенни.

«Этот проект обещает быть плодотворным. Far Cry — это психологическая воронка, исследующая самые тёмные и абсурдные грани человеческой натуры, что идеально сочетается с дерзким и бескомпромиссным стилем FX», — заявила Маргарет Бойкин, глава подразделения кино и телевидения Ubisoft.

Дата выхода сериала пока не объявлена.

