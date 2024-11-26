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Фанаты нашли в S.T.A.L.K.E.R. 2 еще одно легендарное место из предыдущих частей

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Фанаты открывают все больше пасхалок в S.T.A.L.K.E.R. 2. Еще одна находка привела олдов в восторг. Мы говорим о легендарной полуразрушенной кирпичной стене на фоне Чернобыльской АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Олды прослезятся — арку с обложки «Тени Чернобыля» обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2

Раньше ее можно было увидеть в меню запуска S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Фанаты уже выложили скриншот с картой — благодаря ему можно без труда найти знаковую стену в новой игре. Правда, она немного изменилась: теперь на кирпичах красуется надпись «Зона не отпускает», а расстояние до Чернобыльской АЭС ощутимо выросло.

Старая кирпичная стена в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC
Скриншот с картой из S.T.A.L.K.E.R. 2.
Источник: 3dnews
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