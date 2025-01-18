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Сегодня, 19:20

Названы самые популярные персонажи в Genshin Impact

Евгения Воскресенская
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Фото Genshin Impact

Авторы Genshin Impact устроили голосование — от игроков требовалось выбрать лучших персонажей в игре. В опросе приняли участие практически полтора миллиона фанатов. Народными любимчиками стали Невиллет и Фурина: первый получил около 72 тысяч голосов, а вторая — около 69 тысяч.

Топ-5 мужских персонажей Genshin Impact по версии фанатов

Невиллет — 72 221 голос
Чжун Ли — 54 274 голоса
Странник — 45 457 голосов
Кинич — 45 358 голосов
Каэдэхара Кадзуха — 45 151 голос

Топ-5 женских персонажей Genshin Impact по версии фанатов

Фурина — 69 043 голоса
Арлекино — 62 864 голоса
Сегун Райдэн — 47 237 голосов
Нахида — 41 548 голосов
Навия — 39 632 голоса

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