Фанаты доделали: появился список лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. 2
Как и ожидалось, многочисленные недостатки S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вовсю исправляются модами. В интернете распространяется подборка, которая призвана сделать гейпмплей более приятным и избавиться от раздражающих мелочей:
Русское радио: украинские передачи и песни меняются на русскоязычные, подходящие времени и атмосфере игры
Grok's Mutant Health: снижает здоровье мутантов — те перестают быть «губками для пуль»
Stalker Optimizer — повышает FPS и отключает сбор данных игрока
No Shader Warmup — отключает прекомпиляцию шейдеров
Half the cost of repairs — снижает стоимость ремонта вдвое
Optimized Tweaks S.2 — оптимизация игры
Grok's Economy and Difficulty Fix Attempt — комплексный ребаланс: от ремонта и цен до запаса здоровья врагов
Readable Ammo — улучшенные иконки для патронов
Adjustable Carry Weight — позволяет устанавливать переносимый вес
Longer Sprinting — теперь бежать получится дольше
Even Longer Days — позволяет настраивать длительность дня
Faster backpack — убирает анимацию рюкзака