Фанаты доделали: появился список лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. 2

Как и ожидалось, многочисленные недостатки S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вовсю исправляются модами. В интернете распространяется подборка, которая призвана сделать гейпмплей более приятным и избавиться от раздражающих мелочей:

Русское радио: украинские передачи и песни меняются на русскоязычные, подходящие времени и атмосфере игры

Grok's Mutant Health: снижает здоровье мутантов — те перестают быть «губками для пуль»

Stalker Optimizer — повышает FPS и отключает сбор данных игрока

No Shader Warmup — отключает прекомпиляцию шейдеров

Half the cost of repairs — снижает стоимость ремонта вдвое

Optimized Tweaks S.2 — оптимизация игры

Grok's Economy and Difficulty Fix Attempt — комплексный ребаланс: от ремонта и цен до запаса здоровья врагов

Readable Ammo — улучшенные иконки для патронов

Adjustable Carry Weight — позволяет устанавливать переносимый вес

Longer Sprinting — теперь бежать получится дольше

Even Longer Days — позволяет настраивать длительность дня

Faster backpack — убирает анимацию рюкзака