Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 17:20

Фанаты доделали: появился список лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как и ожидалось, многочисленные недостатки S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вовсю исправляются модами. В интернете распространяется подборка, которая призвана сделать гейпмплей более приятным и избавиться от раздражающих мелочей:

S.T.A.L.K.E.R. 2. Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась русская озвучка — как ее установить

Русское радио: украинские передачи и песни меняются на русскоязычные, подходящие времени и атмосфере игры

Grok's Mutant Health: снижает здоровье мутантов — те перестают быть «губками для пуль»

Stalker Optimizer — повышает FPS и отключает сбор данных игрока

No Shader Warmup — отключает прекомпиляцию шейдеров

Half the cost of repairs — снижает стоимость ремонта вдвое

Optimized Tweaks S.2 — оптимизация игры

Grok's Economy and Difficulty Fix Attempt — комплексный ребаланс: от ремонта и цен до запаса здоровья врагов

Readable Ammo — улучшенные иконки для патронов

Adjustable Carry Weight — позволяет устанавливать переносимый вес

Longer Sprinting — теперь бежать получится дольше

Even Longer Days — позволяет настраивать длительность дня

Faster backpack — убирает анимацию рюкзака

Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лучшую часть Hitman можно забрать в Steam всего за 38 рублей

Состоялся листинг Major — за токен дают целый доллар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости