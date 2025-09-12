Falcons разгромили Virtus.pro на FISSURE Playground #2. «Медведи» взяли 3 раунда за 2 карты
Team Falcons разгромила Virtus.pro в дебютном матче на FISSURE Playground #2. «Соколы» одержали победу со счетом 2:0 в BO3-противостоянии, разгромив «медведей» на Mirage (13:1) и Ancient (13:2). Это был первый матч VP после исключения из состава Дениса «electroNic» Шарипова.
Статистика матча.
FISSURE Playground #2 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в формате LAN, который проходит в Белграде с 12 по 21 сентября 2025 года.
