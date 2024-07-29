Выяснен секретный шифр в Hamster Kombat на 29-30 июля

Появился новый секретный шифр для Хомяка на 29-30 июля.

A: . —

T: —

O: — — —

M: — —

I: . .

C: — . — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это шифр, состоящий из точек и тире — символов, взятых из азбуки Морзе. За комбинацией этих символов скрывается короткое слово на английском языке.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

С его помощью можно заполучить миллион монет — не столь большая в рамках игры сумма, однако она поможет новичкам в повышении уровня аккаунта.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

1. Начать следует с кнопки «Ежедневный шифр». Дождитесь, когда экран покраснеет, и введите код в соответствии с правилами:

2. Точка (.) — короткое нажатие.

3. Тире (—) — длинное нажатие (1-2 секунды).

4. Не забывайте делать небольшие паузы между буквами.

Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat

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