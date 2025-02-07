Твердо и четко: переноса GTA 6 не будет
Глава Take-Two Штраус Зельник обрадовал фанатов GTA 6. В интервью изданию IGN Зельник пообещал, что игра выйдет в запланированное время — осенью 2025 года. Разумеется, абсолютной гарантии глава издательства давать не стал — побоялся сглазить проект.
Также Take-Two опубликовала список релизов других игр:
Sid Meier's Civilization 7 — 11 февраля
PGA Tour 2K25 — 28 февраля
WWE 2K25 — 14 марта
Mafia: The Old Country — лето
Borderlands 4 — конец 2025 года
Зельник уверен, что 2025 год станет одним из самых успешных за всю историю компании — если GTA 6 все-таки выйдет осенью, поверить в это несложно.
Источник: ign.com
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