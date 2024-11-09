Курс токена X Empire бьет рекорды

Курс токена «тапалки» X Empire растет как на дрожжах, увеличившись на 325% за последнюю неделю. Сегодня он пробил отметку в 0,000215 доллара за токен.

Таким образам, курс постепенно подбирается к значениям pre-sale, которые обычно резко снижаются в момент листинга — «Хомяк» о таком может и не мечтать.

На момент написания новости происходит коррекция и курс X составляет 0,01908. Впрочем, пользователи уверены, что «бычий рынок» для X Empire еще не закончился.