Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:10

Легендарный статус для Dark and Darker стал временно бесплатным в Epic Games Store

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Epic Games Store открылась очередная игра из новогодней раздачи. Точнее, апгрейд для бесплатной игры — речь идет о «Легендарном статусе» для «фентезийного Escape from Tarkov» Dark and Darker.

Wizard of&nbsp;Legend. В Epic Games Store раздают Wizard of the Legend — игру можно забрать бесплатно

Обладатели этого апгрейда могут играть в игру полноценно: заходить в высокоуровневые подземелья, создавать до восьми персонажей вместо единственного и получать больше опыта. «Легендарный статус» доступен и в России — как обычно, получить его можно будет ровно на сутки, до 19:00 следующего дня.

Читайте также
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российская игра обогнала Dragon Age: The Veilguard

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости