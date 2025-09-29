Electronic Arts выкуплены арабскими шейхами из Саудовской Аравии

Слухи о возможной продаже были известны ранее — компания является одной из самых крупных по производству игр в мире.

Саудиты получили права на все франшизы, которыми распоряжалась EA, — сумма сделки составила 55 миллиардов долларов. Эта сделка станет самой крупной в игровой индустрии — более того, компания станет частной. Вместе с основным холдингом во владение переходят и дочерние организации, которые причастны к производству проектов, например, BioWare, Maxis, PopCap Games, Respawn Entertainment — всего более 30 подразделений.

Среди наиболее известных проектов Electronic Arts — серия The Sims, EA Sports FC (она же FIFA), Battlefield, Star Wars, Dragon Age, Titanfall, Need for Speed, Mass Effect и многие другие.