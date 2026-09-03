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Эксперты определили основные точки роста российской игровой индустрии

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Агентства Креативных Индустрий.
Фото YouTube

По мнению представителей индустрии разработки видеоигр, российская геймдев-сфера продолжит развиваться сразу по нескольким направлениям: расширять присутствие на зарубежных рынках, создавать собственные игровые IP и укреплять инфраструктуру для разработки игр. Одну из ключевых ролей на себя возьмет московский Кластер видеоигр и анимации.

По данным Агентства креативных индустрий Москвы, Москва сохраняет позицию крупнейшего центра российской игровой индустрии: каждый второй отечественный разработчик создает игры в столице. За последние годы количество компаний отрасли в столице заметно выросло, а сами студии все активнее работают с зарубежными рынками.

Среди основных направлений определились:

  • Инфраструктура и поддержка развития
  • Экспорт (больше уделять внимания выходу игр российского производства на международный рынок)
  • Собственные IP, которые становятся стратегическим активом
  • Развитие игрового сообщества и взаимодействие с аудиторией
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