Эксперты определили основные точки роста российской игровой индустрии
По мнению представителей индустрии разработки видеоигр, российская геймдев-сфера продолжит развиваться сразу по нескольким направлениям: расширять присутствие на зарубежных рынках, создавать собственные игровые IP и укреплять инфраструктуру для разработки игр. Одну из ключевых ролей на себя возьмет московский Кластер видеоигр и анимации.
По данным Агентства креативных индустрий Москвы, Москва сохраняет позицию крупнейшего центра российской игровой индустрии: каждый второй отечественный разработчик создает игры в столице. За последние годы количество компаний отрасли в столице заметно выросло, а сами студии все активнее работают с зарубежными рынками.
Среди основных направлений определились:
- Инфраструктура и поддержка развития
- Экспорт (больше уделять внимания выходу игр российского производства на международный рынок)
- Собственные IP, которые становятся стратегическим активом
- Развитие игрового сообщества и взаимодействие с аудиторией
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