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2 марта, 14:00

Экшен Arknights: Endfield получит первое крупное обновление 12 марта

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Arknights: Endfield.
Фото EpicGames

Популярный условно-бесплатный ролевой экшен ждет обновление под названием «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива» (версия 1.1).

Среди других новинок — новый герой Тантан (6 звезд, Крио, Заклинатель) и Росси (6 звезд, Физика, Страж), новые технологии и логистика для индустриализации водного сектора, новая область Улина, новые задания, больше наград для игроков в различных событиях и при достижении определенных условий и существенные улучшения пользовательского интерфейса.

Arknights: Endfield вышла 22 января 2026 года на PC, PS5 и мобильных устройствах, заработав больше Genshin Impact за две недели с релиза.

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