Экшен Arknights: Endfield получит первое крупное обновление 12 марта

Популярный условно-бесплатный ролевой экшен ждет обновление под названием «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива» (версия 1.1).

Среди других новинок — новый герой Тантан (6 звезд, Крио, Заклинатель) и Росси (6 звезд, Физика, Страж), новые технологии и логистика для индустриализации водного сектора, новая область Улина, новые задания, больше наград для игроков в различных событиях и при достижении определенных условий и существенные улучшения пользовательского интерфейса.

Arknights: Endfield вышла 22 января 2026 года на PC, PS5 и мобильных устройствах, заработав больше Genshin Impact за две недели с релиза.