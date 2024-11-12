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Екатерина Мизулина призвала запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и перестать пугать россиян

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Екатерины Мизулиной, Telegram

Екатерина Мизулина призвала перестать пугать россиян ответственностью за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2. По ее словам, если разработчики из GSC открыто поддерживают ВСУ на средства, вырученные от продажи своих проектов, то проще «ограничить» S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России и перестать запугивать обычных геймеров.

Обложка. Россияне, купившие S.T.A.L.K.E.R. 2, могут получить проблемы с законом

Впрочем, игру и так не получится купить из РФ, по крайней мере официально — ограничения были введены со стороны издателя и разработчиков.

Источник: TG-канал Екатерины Мизулиной
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