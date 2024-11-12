Екатерина Мизулина призвала запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и перестать пугать россиян

Екатерина Мизулина призвала перестать пугать россиян ответственностью за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2. По ее словам, если разработчики из GSC открыто поддерживают ВСУ на средства, вырученные от продажи своих проектов, то проще «ограничить» S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России и перестать запугивать обычных геймеров.

Впрочем, игру и так не получится купить из РФ, по крайней мере официально — ограничения были введены со стороны издателя и разработчиков.