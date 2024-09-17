EA отказалась от The Sims 5 ради четвертой части

Любители симуляторов жизни могут прекращать ждать The Sims 5 — эта игра не появится. В издательстве EA заявили, что не хотят заставлять игроков в The Sims 4 вновь «начинать сначала». Вместо этого издательство продолжит работать над развитием четвертой части — помимо свежего контента и обновления движка в нем должен будет появиться мультиплеер.

Между тем, «проект Рене», который многие считали прототипом The Sims 5, не отменили — его плей-тест назначен на осень. Похоже, он будет отдельной игрой, не имеющей цифры в названии.