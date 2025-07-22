EA официально подтвердила Battlefield 6

Официального анонса Battlefield 6 пока не было, но EA уже анонсировала премьеру трейлера игры, которая состоится в этот четверг в 18:00 по московскому времени. Хотя подробностей об игре пока мало, многочисленные утечки последних месяцев указывают на то, что Battlefield 6 вернётся к классической формуле серии. Среди нововведений — усовершенствованная система разрушаемости, которая в последних частях франшизы была заметно упрощена. Кроме того, игра, по имеющимся данным, будет использовать современный сеттинг, без фантастических технологий и гаджетов.