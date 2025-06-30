Techland заявила, что Dying Light Retouched не является полноценным ремастером

Techland выпустила Dying Light Retouched к 10-летию игры, но это не ремастер. К юбилею культового зомби-экшена разработчики представили обновление с улучшенной графикой (текстуры, освещение, тени) и саундтреком. Однако Techland подчеркивает: это не ремастер, а «ретушь» оригинала. Техдиректор Гжегож Свистовски объясняет: команда использовала современные технологии, чтобы раскрыть потенциал игры, не переделывая ее с нуля. Глава франшизы Тимон Смектала отметил, что фанаты ожидали большего, но Retouched — лишь способ освежить любимый тайтл. Обновление бесплатно и создано как дань уважения к оригиналу.