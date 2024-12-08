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Dragon Age: The Veilguard стала сразу лучшей и худшей игрой 2024 года

Евгения Воскресенская
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Фото BioWare

В интернете появился список худших игр 2024 года по версии пользователей Metacritic. Первое место ожидаемо занял провальный мультиплеерный шутер Concord. Также в списке оказались EA FC 25 и Madden NFL 25. Интересно, что на десятое место попала Dragon Age: The Veilguard — последняя на сегодняшний день часть знаменитой ролевой серии от BioWare.

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Совсем недавно журнал Time назвал ее игрой года, но рейтинги на Metacritic говорят о другом. Впрочем, те, кто купил The Veilguard, оценивают игру неплохо — у нее 70% положительных отзывов в Steam.

Источник: VGTimes
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