Dragon Age: The Veilguard стала сразу лучшей и худшей игрой 2024 года

В интернете появился список худших игр 2024 года по версии пользователей Metacritic. Первое место ожидаемо занял провальный мультиплеерный шутер Concord. Также в списке оказались EA FC 25 и Madden NFL 25. Интересно, что на десятое место попала Dragon Age: The Veilguard — последняя на сегодняшний день часть знаменитой ролевой серии от BioWare.

Совсем недавно журнал Time назвал ее игрой года, но рейтинги на Metacritic говорят о другом. Впрочем, те, кто купил The Veilguard, оценивают игру неплохо — у нее 70% положительных отзывов в Steam.