В Mortal Kombat 1 добавят Нуб Сайбота, T-1000 из «Терминатора 2» и еще 4 бойца
Для Mortal Kombat 1 анонсирован новый контент. Дополнение Khaos Reigns принесет в игру новые сюжетные эпизоды, а выходящий вместе с ним набор бойцов — сразу несколько знакомых персонажий.
В их число входят как «ветераны» серии вроде Сектора, Сайракса и Нуб Сайбота, так и гости из других франшиз — Т-1000 из «Терминатора 2», Конан-варвар из одноименной серии фильмов и Призрачное лицо, антагонист из хоррора «Крик». Khaos Reign выходит уже 24 сентября.
Источник: YouTube
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