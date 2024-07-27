Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:20

В Mortal Kombat 1 добавят Нуб Сайбота, T-1000 из «Терминатора 2» и еще 4 бойца

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Для Mortal Kombat 1 анонсирован новый контент. Дополнение Khaos Reigns принесет в игру новые сюжетные эпизоды, а выходящий вместе с ним набор бойцов — сразу несколько знакомых персонажий.

В их число входят как «ветераны» серии вроде Сектора, Сайракса и Нуб Сайбота, так и гости из других франшиз — Т-1000 из «Терминатора 2», Конан-варвар из одноименной серии фильмов и Призрачное лицо, антагонист из хоррора «Крик». Khaos Reign выходит уже 24 сентября.
Источник: YouTube
0
Читайте также
Азербайджан жалуется в МОК на французское ТВ из-за политической предвзятости
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Hamster Kombat теперь можно получать до 5 ключей за день

В «Мире танков» появится «Камчатка» — карта почти полностью состоит из возвышенностей

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости