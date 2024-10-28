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Сегодня, 20:15

Для «Ведьмака 3» вышло три сюжетных мода в новых атмосферных локациях

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt RED

The Witcher 3: Wild Hunt получила 3 фанатских мода, которые были сделаны в рамках конкурса от CD Projekt RED. Эти моды ничем не уступают полноценному DLC: они включают новый сюжет и квесты, свежие локации и интересных противников.

«Кровавый зверь»: посетив небольшую деревушку, Геральт сталкивается со статуей медведя. Желание узнать об этой статуе больше втягивает ведьмака в полное опасностей приключение.

«Короли и убийцы»: в руки Геральта попадает письмо — это запускает цепочку событий, которые связаны с историей о легендарном ведьмаке Герде из Школы Медведя. Осторожно: в конце возможна битва с опасным боссом.

«Паук и Волк»: Геральту предстоит спасти Северные королевства от старой угрозы, которая нависла над жителями холодного региона.

The Witcher 3. Ведьмак Геральт появится в The Witcher 4, но не в качестве главного героя
Источник: iXBT
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