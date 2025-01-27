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Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел новый патч на 13 гигабайт

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел первый в этом году патч. Разработчики ориентировались на отзывы в Steam и старались разобраться с самыми важными для пользователей вопросами.

Патч 1.1.4 должен решить проблемы с производительностью и компиляцией шейдеров, а также исправить утечки памяти, потерю сохранений и вылеты.

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«Пожалуйста, продолжайте делиться своими мыслями, ведь это поможет нам сделать Зону еще лучше», — сообщили в GSC. Также студия пообещала в скором времени выпустить еще одно крупное обновление.

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