Для S.T.A.L.K.E.R. 2 не хватит даже RTX 4080

Издание PC Gamer показало результаты тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2 в разных конфигурациях. Как оказалось, DLSS действительно жизненно необходим для комфортной игры хотя бы на высоких настройках.

Как оказалось, в разрешении 4К даже сочетание мощного процессора Intel i7 и RTX 4080 Super не позволяет получить стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 4К.

А вот с апскейлингом эта же комбинация выдает 66 кадров на «эпичных» настройках и в режиме «Качество».