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Для Avatar: Frontiers of Pandora анонсировано DLC From the Ashes

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка трейлера Avatar: Frontiers of Pandora.
Фото YouTube

Компания Ubisoft и Massive Entertainment рассказали о выходе сюжетного дополнения для многопользовательского шутера.

Датой выхода From the Ashes станет 19 декабря — в это же время произойдет премьера полного метра «Аватар: Пламя и пепел». Сюжет дополнения будет рассказывать историю после событий фильма, а также же после происходящего в оригинальном проекте и уже вышедших DLC. Главный герой будет пытаться спасти свою семью и соратников на горящей Пандоре.

Известны и цены обновления — From the Ashes обойдется примерно в 1700 рублей, а особое издание Avatar: Frontiers of Pandora — From the Ashes Edition в 3300 рублей и будет включать игру и новый сюжетный контент.

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