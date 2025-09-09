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9 сентября 2025, 01:50

Для Ghost of Yotei вышел новый десятиминутный трейлер — Sucker Punch

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Ghost of Yotei.
Фото YouTube

Студия активно продолжает подогревать интерес к проекту — в «Путешествии по Японии» показали Эдзо (Хоккайдо).

Весь ролик сопровождается музыкой от Тома Отова, который написал весь саундтрек для предстоящего экшена. Разработчики показали красоту Хоккайдо с заснеженными лесами и озерами, локации, наполненные яркими красками и светом.

Релиз игры на PS5 назначен на 2 октября 2025 года — ранее стало известно, что журналисты и критики уже получили копии игры для оценки.

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