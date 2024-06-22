Для Bodycam сделали бесплатный аналог — разработчик потратил на него 6 часов

Энтузиаст создал пользовательскую карту Bodycam в Fortnite — получилось невероятно похоже.

На фанатских картах присутствует реалистичное окружение и нагрудная камера, как в шутере Bodycam. Автор карт рассказал, что потратил на них не больше 6 часов. Все благодаря редактору Unreal Engine Fortnite Editor.

Поиграть можно, если ввести в поиске карт следующие цифры: 1542-8249-4965; 4495-3257-5853; 1145-8653-6753; 2986-1055-7549.