DLC для Elden Ring стало лучшей игрой первой половины 2024 года

Критики остались в восторге от Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Elden Ring: Shadow of Erdtree. Фото Bandai Namco

Дополнение для Elden Ring стало самым высокооценненым игровым проектом этого года — на сайте OpenCritic у DLC 94 балла.

В топ-3 самых высокоцененных игр года сейчас входят: Final Fantasy VII: Rebirth, DLC для Elden Ring — Shadow of the Erdtree и DLC для Destiny 2 — The Final Shape.