Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 03:15

Опубликовано дейли-комбо для кликера PixelTap на 29 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Не «Хомяком» единым — PixelTap, другой популярный криптовалютный кликер на базе Telegram, также позволяет игрокам получать вознаграждения за комбо. На 29 июня оно выглядит так:

Как использовать комбо в PixelTap

Для этого достаточно зайти в раздел «Награды» (Rewards), выбрать вкладку Daily Combo и там расположить питомцев в правильной последовательности. Следует быть внимательным — у игрока есть всего одна попытка. Новые комбо появляются каждый день в 3:00 по Москве.

0
Читайте также
Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе высказались о смене власти во Франции
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Hamster Kombat раскрыли новый секретный шифр на 28-29 июня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости