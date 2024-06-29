Опубликовано дейли-комбо для кликера PixelTap на 29 июня

Не «Хомяком» единым — PixelTap, другой популярный криптовалютный кликер на базе Telegram, также позволяет игрокам получать вознаграждения за комбо. На 29 июня оно выглядит так:

Как использовать комбо в PixelTap

Для этого достаточно зайти в раздел «Награды» (Rewards), выбрать вкладку Daily Combo и там расположить питомцев в правильной последовательности. Следует быть внимательным — у игрока есть всего одна попытка. Новые комбо появляются каждый день в 3:00 по Москве.