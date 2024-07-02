Десятки тысяч японцев требуют запретить Assassin's Creed Shadows

Некий Симидзу Тору составил петицию, которая требует отменить Assassin's Creed Shadows. Претензии все те же — неуважение к японской культуре и недостоверное изображение самураев. Составлен текст петиции на японском языке.

Впрочем, скептики заметили, что большинство комментариев написаны на английском, да и видеоподдержку выразили явно западные геймеры. Так или иначе, петиция набрала уже более тридцати тысяч подписей.