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Сегодня, 19:30

Депутат ЛДПР рассказал, почему не стоит скачивать S.T.A.L.K.E.R. 2 даже с торрентов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Депутат Госдумы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предостерег россиян не только от покупки S.T.A.L.K.E.R. 2, но и от установки нелицензионной версии. По его словам, с последним стоит повременить. «Что нам устанавливают вместе с игрой — знают только украинские спецслужбы, а также на Западе» — подчеркнул депутат.

Сталкер. Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 в России дадут срок

Интересно, что сейчас по интернету расходятся выдержки из пользовательского соглашения S.T.A.L.K.E.R. 2 — якобы, в нем утверждается, что разработчики из студии GSC не гарантируют не только бесперебойную работу игры, но и отсутствие в ней вирусов.

Источник: wtftime.ru
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