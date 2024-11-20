Депутат ЛДПР рассказал, почему не стоит скачивать S.T.A.L.K.E.R. 2 даже с торрентов

Депутат Госдумы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предостерег россиян не только от покупки S.T.A.L.K.E.R. 2, но и от установки нелицензионной версии. По его словам, с последним стоит повременить . «Что нам устанавливают вместе с игрой — знают только украинские спецслужбы, а также на Западе» — подчеркнул депутат.

Интересно, что сейчас по интернету расходятся выдержки из пользовательского соглашения S.T.A.L.K.E.R. 2 — якобы, в нем утверждается, что разработчики из студии GSC не гарантируют не только бесперебойную работу игры, но и отсутствие в ней вирусов.