Депутат Госдумы не нашел в S.T.A.L.K.E.R. 2 русофобии, но нашел баги

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин высказался насчет неудачного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, русофобского контента в игре пока не нашли, зато обнаружили множество багов, что напоминает о релизе Cyberpunk 2077.

Горелкин заметил, что его подписчики предлагали убрать из S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремизм, сделать русскую озвучку и продавать в VK Play, чтобы отправить выручку «на нужды СВО». Впрочем, депутат предлагает подождать с этим хотя бы до первого патча.