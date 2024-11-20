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Сегодня, 21:30

Депутат Госдумы не нашел в S.T.A.L.K.E.R. 2 русофобии, но нашел баги

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин высказался насчет неудачного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, русофобского контента в игре пока не нашли, зато обнаружили множество багов, что напоминает о релизе Cyberpunk 2077.

S.T.A.L.K.E.R. 2. В России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2. Насколько это реально и что ждет геймеров

Горелкин заметил, что его подписчики предлагали убрать из S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремизм, сделать русскую озвучку и продавать в VK Play, чтобы отправить выручку «на нужды СВО». Впрочем, депутат предлагает подождать с этим хотя бы до первого патча.

Источник: Telegram
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