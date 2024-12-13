Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:10

Депутат Горелкин: никто не собирается запрещать Steam

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото из соцсетей Антона Горелкина, Telegram

Похоже, блокировка Steam все-таки отменяется. Антон Горелкин, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, выпустил пост в своем телеграм-канале, где опроверг недавние новости. По его словам, в руки журналистов попали черновые наброски внесенного в Госдуму законопроекта.

Геймер. Новый законопроект может привести к полной блокировке Steam в России

Актуальная версия документа не подразумевает обязательной интеграции сервисов вроде Steam с «Госуслугами» — на выбор предлагаются три варианта, один из которых (идентификация по мобильному телефону) и так поддерживается тем же Steam.

Читайте также
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Создатели The Last of Us и Uncharted анонсировали новый эксклюзив для PS5

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости