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Демо-версия фанатской Half-Life 3 на Unreal Engine 5 вызвала споры среди геймеров

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Project Borealis: Prologue наконец-то вышел в Steam — и мнения игроков разделились. Примерно 70% аудитории понравилась фанатская попытка воссоздать отмененный Half-Life 2 Episode 3 на движке Unreal Engine (точнее, короткое технодемо этой попытки — дата выхода полной версии проекта пока неизвестна).

Обложка. В Steam появилась страница продолжения Half-Life 2

Однако многие отметили не только проблемы с оптимизацией, но и то, чего разработчики всеми силами старались избежать — «Анрил» попросту не передает ощущения от игры на движке Source. Отметили недовольные и недостаток контента — впрочем, вполне понятный для технической демо-версии.

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