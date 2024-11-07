Deadlock умирает до релиза? Онлайн новой игры Valve заметно упал

Так все-таки Deadlock — успех или провал Valve? Игра показала хороший старт, однако сейчас шутер неумолимо сдает свои позиции. За последние недели он потерял более 100 тысяч игроков в Steam — похоже, эта тенденция только набирает обороты.

Геймеры уже предсказывают неизбежное закрытие игры. Подобный исход предрекали еще в сентябре. «В Deadlock никто не будет играть. Эта игра уже умирает. Она не успела родиться, а уже умирает», — сетовал один из стримеров. Ему вспомнилась другая игра Valve с печальной судьбой — Artifact, о которой все благополучно забыли.