Deadlock, «убийца Overwatch» от Valve, получил официальный анонс

Deadlock, MOBA-шутер в духе Overwatch и Valorant, наконец-то получил официальный анонс. Конечно, и до этого существование игры не было секретом — ее даже стримили, а получить инвайт на бета-тестирование было совсем не сложно.

Однако теперь Valve наконец-то признала существование игры официально и открыла ее страницу в Steam для всех. Впрочем, попасть в Deadlock все еще можно только получив приглашение от уже зарегистрированного игрока.