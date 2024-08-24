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Сегодня, 12:15

Deadlock, «убийца Overwatch» от Valve, получил официальный анонс

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Deadlock, MOBA-шутер в духе Overwatch и Valorant, наконец-то получил официальный анонс. Конечно, и до этого существование игры не было секретом — ее даже стримили, а получить инвайт на бета-тестирование было совсем не сложно.

Deadlock. Новая игра от Valve уже появилась на торрентах — ее слил один из тестеров

Однако теперь Valve наконец-то признала существование игры официально и открыла ее страницу в Steam для всех. Впрочем, попасть в Deadlock все еще можно только получив приглашение от уже зарегистрированного игрока.

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